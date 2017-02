TERVETULOA VIERAILULLE NANSOON

NANSO on suomalainen trikootuotteita, sukkahousuja ja sukkia valmistava perheyritys, joka on perustettu vuonna 1921.

Nanson vahva suomalainen design luo tuotteita, jotka ovat laadukkaita, monikäyttöisiä ja erottuvia.

Mitä Nanso oli ennen ja mitä se on nyt? Tästä kertoo toimitusjohtaja Leena Syrjälä. Illan muotinäytöksessä saamme läpileikkauksen Nanson pukeutumisesta.

Illan aikana tekemistä normaalihintaisista ostoksista saamme -30%:n ostoedun!

Ilmoittautumiset 8.3. mennessä Marjatta Partaselle, marjattapartanen@hotmail.com, 040 719 3215. Muistathan ilmoittaa esteestä, niin paikan voi tarjota seuraavalle halukkaalle tulijalle.

TERVETULOA!