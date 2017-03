Kokoomuksen Talouspoliittisen Seuran sote-ilta ma 27.3 klo 17.00

TERVETULOA KOTAN SOTE-ILTAAN!

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Tilaisuudessa puhujina ovat Timo Aronkytö (Sote-muutosjohtaja, Uudenmaan liitto), Katrina Harjuhahto-Madetoja (toimitusjohtaja, Eteva kuntayhtymä), Timo T. Seppälä (VTT, THL:n terveys- ja sosiaalitalouden yksikön päällikkö) ja Matti Virtanen (tutkimusjohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto). Tilaisuuden avaa Kokoomuksen Talouspoliittisen Seuran puheenjohtaja Jussi Koskinen ja keskustelun moderaattorina toimii Senior Advisor Aatos Hallipelto.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta KOTA:n järjestämään tilaisuuteen maanantaina 27.3. klo 17.00 Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa, Bulevardi 31 Helsinki, Auditorio Engel P317. Tarkemman ohjelman voi ladata Kotan nettisivuilta.

Varmista paikkasi tilaisuuteen ilmoittautumalla perjantaihin 24.3 mennessä KOTA:n nettisivuilla osoitteessa http://kotary.net/tapahtumat

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja se järjestetään KOTAn jäsenten aloitteesta.